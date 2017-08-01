Американский ковбой о кокпаре в Астане: Мы приложим максимум усилий 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в Астану прилетели американские ковбои для участия в чемпионате мира по кокпару. Один из членов американской команды, ковбой Скотт Зиммерман в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о своем видении перспектив американцев в этих соревнованиях.

- Скотт, рады приветствовать Вас в Казахстане. Нам очень интересно узнать, где и когда Вы впервые услышали про нашу национальную игру «кокпар»?

- Мы слышали о кокпаре раньше. Нам повезло, в прошлом году мы участвовали в национальных играх по кокпару в Кыргызстане. Перед тем, как принять участие в соревнованиях, мы зашли в интернет, собрали информацию и посмотрели видео. Мы тщательно ознакомились с тем, как проводится эта игра.

- Кокпар - игра специфическая. Удалось ли Вам потренироваться в этом формате до Вашего приезда в Казахстан?

- Вчера вечером мы выехали за город, и специалист по кокпару провел для нас небольшое обучение, объясняя, как проводится эта игра. В целом, мы постоянно работаем с лошадьми, мы хорошие наездники. Но наши лошади не обучены именно для кокпара так, как ваши. Они не так агрессивны, они не выводились путем специального скрещивания, и у них нет специального питания. Тем не менее, определенные навыки езды на лошадях у нас имеются.

- В чемпионате примут участие очень опытные команды, такие как Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Афганистан. В этих странах люди испокон веков играли в эту игру. Припасена ли у Вас какая-нибудь тактика, чтобы обойти опытных соперников?

- Мы являемся хорошими всадниками, у нас большой опыт в этом деле. Хотя, конечно, в плане игры таких навыков у нас нет. В этом направлении мы отстали на годы, а может быть, даже и на целые поколения. Что касается стратегии, чтобы бороться против столь сильных команд. Мы будем стараться сделать так, чтобы это была безопасная игра. Попытаемся сделать ее забавной. Мы приложим много усилий, чтобы отстоять цель Америки на этих играх. Наша цель заключается не в победе на турнире. Мы понимаем, что это сделать будет очень сложно.





- Тем не менее, как Вы оцениваете ваши шансы на турнире?

- Если бы мы выиграли здесь - это стало бы большим достижением для нас, и громкой новостью для стран Центральной Азии. в США такая новость не получила бы большой резонанс, потому что там этот вид спорта не является популярным. У людей нет общего понимания, в чем заключается игра и какие конкретно для нее требуются навыки. Я бы сказал так: наши шансы выиграть здесь довольно хорошие. Мы приложим для этого максимум усилий.

- Расскажите немного о себе: со скольки лет Вы ездите на лошади, когда увлеклись родео?

- С 15 лет. Сейчас мне 37 лет. У меня есть жена и четверо детей. Родео - очень травматичный и агрессивный вид спорта, поэтому я уже много лет им не занимаюсь. Ведь у меня есть семья, и мне важно здоровье. Этот вид спорта требует хорошей физической подготовки. Для родео нужны выносливые лошади, которые поднимаются на дыбы и резко опускаются. Они более медленные, чем ваши в кокпаре. Это немного другой вид спорта, и там требуются другие навыки.

- В продолжении темы травматичности родео, как много участников страдает от животных во время соревнований?

- Есть два вида родео - на лошади и на быке. Самым травматичным, безусловно, является именно последний. Как вы знаете, как только человек садится на быка и его выпускают на ипподром, мощный бык всеми силами пытается скинуть с себя непрошенного всадника. И почти всегда, сбросив наездника, он продолжает атаковать его уже на земле, что очень опасно. На лошади человек тоже может получить травму, однако это более безопасно. Сказать вам точный процент травматизма я не смогу, но он довольно высокий.

- Многие выросли на фильмах с участием Клинта Иствуда и других ковбойских кинокартинах. Однако, с тех пор много воды утекло. Насколько популярен сейчас в Америке образ ковбоя?

- У нас есть восточное и западное побережья или по-другому - «Дикий Запад». Климат запада похож на казахстанский. Там просторные степи, много открытого пространства. Поэтому на «Диком Западе» образ ковбоя до сих пор остается очень популярным. На восточном же побережье города более урбанизированы. Поэтому для людей с восточного побережья, приезжающих на запад страны, все это равносильно какому-то новшеству. Они даже задают нам такие вопросы: «У вас есть лошадь? Есть ли у Вас крупный рогатый скот?». В целом, популярность образа ковбоя в США не падает.

- Одним из главных условий хорошей езды на лошадях является хорошее взаимопонимание с животными. Какими качествами нужно обладать для этого?

- Вы абсолютно правы, с конем должна быть хорошая коммуникация. У нас с лошадьми устанавливается почти родственная связь, как со своим ребенком. Очень важно установить доверительные отношения с лошадью, особенно, когда находишься без сотовой связи в лесу, чтобы она не сбежала и не атаковала тебя. Она может повести себя неадекватно, к примеру, почуяв незнакомый запах медведя или других диких животных. В этом плане своего скакуна нужно чувствовать, а для этого требуется время. Каждая лошадь индивидуальна, нужно понять ее манеры поведения. Если лошадь все-таки повела себя неадекватно, нужно не сопротивляться этому и не злиться, а отнестись к этому спокойно.

- Вы привезли с собой своих лошадей или будете пользоваться местными во время соревнований?

- Слава богу, мы будем соревноваться на местных лошадях. Потому что, во-первых, ушло бы много времени на их перевозку. А во-вторых, потребовался бы казахский специалист, который бы обучал этих лошадей. Плюс ко всему нужно учитывать, что мы будем соревноваться против лучших из лучших в Казахстане. Думаю, местные лошади нам помогут.

- Спасибо за беседу!



