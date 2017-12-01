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Американский дипломат снял ролик о горнолыжных трассах Казахстана

24 Декабря 2017 10:54 828
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Американский дипломат снял ролик о горнолыжных трассах Казахстана

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский дипломат Дональд Килбург снял ролик о Шымбулаке, передает МИА «Казинформ».

«Здравствуйте, друзья. Я сейчас на Шымбулаке. Сегодня хорошая погода. И я люблю кататься на лыжах. Посмотрите, очень красиво», - сказал он.

Видео размещено на странице Генерального консульства США в Алматы. 

Горнолыжный курорт «Шымбулак» расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 м над уровнем моря.

Курорт был основан в 1954 году. С середины 50-х годов Шымбулак являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

В ходе подготовки к Зимним Азиатским играм 2011 года были проведены масштабные работы по реконструкции горнолыжного курорта. Общая протяженность трасс с 6 км увеличена в среднем втрое. На наиболее оживленных участках зона катания расширена в 10-20 раз. На горнолыжных трассах установлены снежные пушки, которые позволяют начинать сезон раньше и продлевать его.

Также в ходе реконструкции курорта были построены новейшие канатные дороги, которые увеличили пропускную способность курорта в несколько раз.

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Ключевые слова: КАЗМЕДИА, США, Алматы,
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