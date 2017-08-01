Американские ковбои примут участие в эпичном состязании на лошадях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет I открытый Международный турнир по аударыспак - борьбе на лошадях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое участие в международном турнире уже подтвердили Венгрия, Россия, Китай, Монголия, Узбекистан, Кыргызстан. Ожидается, что в соревнованиях также будут участвовать и спортсмены из США, Турции, Афганистана и Таджикистана.

«Сегодня в центре внимания мировой общественности находится выставка ЭКСПО-2017. В рамках него мы проводим наши национальные игры. Соревнования по аударыспаку на международном уровне уже проводились в Казахстане - в 2014 году здесь состоялся Чемпионат Азии. Это будет красивый спорт. Сюда приедут спортсмены из разных стран. Даже Крид Гарник из американского родео приедет для участия в турнире», - сказал член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бекболат Тлеухан.

Ранее дважды проводились чемпионаты Азии по аударыспак, первый чемпионат провел в 2014 году Казахстан, Китай же в 2016 году встречал у себя участников II Открытого чемпионата Азии. В 2014 году победителем азиатских соревнований стал 6-тикратный чемпион РК Биржан Косалиев. Также он стал обладателем первого места во II Всемирных играх кочевников, которые проходили Кыргызстане.

Другой казахстанец, Сырым Избасаров, стал победителем II Открытого чемпионата Азии в 2016 году, в Китае. К слову, Сырым является 9-тикратным чемпионом страны. Неудивительно, что эти два казахстанца вместе с 2-кратным чемпионом РК Рахматіллой Есімхановым составят главную ударную силу нашей команды.

Соревнования пройдут 17-18 августа в рамках ЭКСПО-2017.