Американец забил себе в сердце девятисантиметровый гвоздь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в больницу обратился мужчина, который случайно забил себе в сердце гвоздь, передает Лента.ру.

52-летний американец Дуг Бергесон (Doug Bergeson) ремонтировал камин и непреднамеренно выстрелил в себя из гвоздезабивного пистолета. Мужчина понял, что произошло, только сняв толстовку и увидев в груди девятисантиметровый гвоздь. «Он подергивался с каждым ударом сердца», - говорит он.



Происшествие не напугало Бергесона. Мужчина умылся, сел в машину и доехал до ближайшей больницы. Его злило, что придется отлучиться на весь день, и он не успеет закончить работу.



Врач осмотрел Бергесона и похвалил его за то, что он не пытался самостоятельно вытащить гвоздь из груди. «Это показывает, какое самообладание сохранил этот джентльмен даже после такого неудачного дня», - прокомментировал он.



Бергесон провел в больнице два дня. После возвращения домой он назвал случившееся поучительным опытом.