Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американец Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг, объединив все четыре престижных пояса. В 12-раундовом поединке в Линкольне (штат Небраска) он выиграл у Джулиуса Индонго из Намибии нокаутом в третьем раунде, пишет ТАСС.

Таким образом, Кроуфорд защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевал пояса Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

29-летний Кроуфорд в шестой раз защитил пояс WBO, в третий - WBC. Два титула он объединил в июне 2016 года, победив украинца Виктора Постола по очкам, после чего одержал еще две победы. В его послужном списке теперь 32 победы (22 нокаутом) и ни одного поражения.

Индонго впервые стал чемпионом мира в декабре 2016 года, выиграв у россиянина Эдуарда Трояновского нокаутом в первом раунде и завоевав пояс IBF. Затем он защитил этот пояс и отобрал титул WBA у британца Рикки Бернса, выиграв по очкам. В активе 34-летнего намибиийца теперь 22 победы (11 нокаутом), одно поражение.

Этот поединок стал четвертым в истории профессионального бокса, в котором разыгрывались титулы чемпиона мира по четырем престижным версиям. Первый прошел в 2004 году, когда американец Бернард Хопкинс победил соотечественника Оскара де ла Хойю и завоевал недостающий пояс WBO в весе до 72,6 кг. Еще два прошли в 2005 году, когда Хопкинс выставлял все четыре пояса: выиграв у Говарда Истмэна из Гайаны, а затем проиграв американцу Джермейну Тэйлору.