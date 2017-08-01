Американец использовал УЗИ для открытия особенностей казахского языка

АСТАНА. КЗИНФОРМ - Американский лингвист Джонатан Вашингтон обнаружил особенности произношения казахского языка через ультразвуковую технологию. По этой теме он защитил докторскую диссертацию и продолжает глубже изучать фонологическое явление казахского языка, передает 24.kz.

«Молодой профессор, доцент кафедры лингвистики Суортмор университета Джонатан Вашингтон увлечен казахским языком. Он изучает фонетику и фонологию, компьютерную лингвистику и делает открытия в этом престижном вузе США»,- говорится в сюжете.

Как отмечается, Суортмор университет, основанный в 1864 году, занимает третье место в рейтинге лучших гуманитарных университетов и колледжей Америки.

«Это наш главный корпус. Более 100 лет назад в этом месте был пожар, и здание полностью сгорело. Его заново восстановили. Поэтому символом нашего университета стала птица Феникс, которая возродилась из пепла», - рассказал Джонатан Вашингтон.



Отметим, американец вел беседу с журналистом телеканала на казахском языке.

Начинающий лингвист посетил Казахстан в 2004 году. Тогда он заканчивал учебу в Брэндайском университете, где изучал лингвистику, антропологию и информатику. Особый интерес проявил к тюркологии, а дипломную работу посвятил особенностям казахского языка. Такое увлечение незнакомым языком вначале трудно было объяснить. Джонатан Вашингтон родился в штате Вермонт, детство и юность прошли в Массачусетсе, Северной Каролине и Луизиане. Уже во время магистратуры в университете Вашингтона в Сиэтле он начал глубже изучать тюркологию. Главная тема его исследований была посвящена фонологическому явлению и сонорности в тюркских языках. А потом была аспирантура в Индианском университете на факультете лингвистики. Получив степень магистра по евроазиатскому направлению, он защищает докторскую диссертацию об особенностях произношения гласных звуков на примере казахского языка, используя ультразвуковую технологию.

«Позицию языка можно посмотреть на УЗИ. Я добавляю гель и наблюдаю за своим языком. С помощью этой технологии я вижу, как формируется гласный звук. Видите, это передняя и задняя части языка. При произношении «О», происходит вот такое движение спереди, а при букве «У» этот аппарат показывает одновременное вращение всех частей. В других языках задняя часть остается в неизменном положении»,- сказал Джонатан Вашингтон.

Джонатан высказался и о переходе казахского языка на латиницу. Он предлагает экспертам обратить особое внимание на мировой опыт орфографических реформ.

По его словам, клавиатурный дизайн, шрифты, кодирование легко адаптируются к новым языкам. Главное, чтобы новая орфографическая система подошла языку и была удобной для использования.

«Салем, Казахстан! Желаю вам светлого будущего. Мне очень интересно изучать казахский язык. Это сближает нас с Казахстаном», - отметил профессор лингвистики.