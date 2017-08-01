Американцы об игре в кокпар в Астане: Мы готовились усердно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ковбои из США прибыли в Астану для участия в Чемпионате мира по кокпару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках пресс-конференции представители американской команды рассказали о том, как они видят эту древнюю казахскую национальную игру.

По словам заместителя Посла США в РК Марка Поммершайма, участие американцев в соревнованиях по кокпару поможет развить отношения между двумя странами.

«Я знаю, насколько ценным животным является лошадь для казахов. И для меня отрадно, что американская команда принимает участие в кокпаре. Они очень усердно тренировались и продемонстрируют свои недавно приобретенные навыки в этой игре. Любовь к лошадям - это то, что объединяет Казахстан и США. Я желаю всем отличного чемпионата, пусть победит сильнейший», - сказал он.

Между тем, капитан американцев Крид Гарник, известный на родине еще и как продюсер и режиссер, подчеркнул, что ковбои не являются новичками в этом экзотическом для них виде спорта.

«Кокпар - это отец нескольких стран. Мы являемся младшим его сыном. Мы благодарны, что вы приняли нас как самого младшего участника соревнований. Возможно, нас будут дразнить, возможно, будут проявляться некоторые признаки дедовщины, но все это будет происходить в спортивном духе», - сказал Гарник.

В чемпионате планируется участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран. По итогам жеребьевки в группу «А» попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу «В» вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Согласно правилам, всадникам нужно будет завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника. Организатором игр является Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов.