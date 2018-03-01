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Алматы вошел в список недорогих городов мира

16 Марта 2018 02:53 893
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Алматы вошел в список недорогих городов мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отчет о расходах на жизнь в мире за 2018 год подготовило аналитическое подразделение журнала The Economist - Economist Intelligence Unit (EIU), передает МИА «Казинформ». 

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Были сравнены 400 цен на 160 товаров в 133 странах мира. Эти товары включали в себя еду, напитки, топливо, одежду, хозяйственные товары, предметы личной гигиены, аренду квартир и др.

В пятерку самых дорогих городов мира вошли: Сингапур, Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг и Осло (Норвегия).

Среди самых недорогих пяти городов - Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Лагос (Нигерия), на последнем, 133 месте, - индийский Бангалор. В десятке дешевых городов также - Ченнай (Индия), Карачи (Пакистан), Нью-Дели (Индия), Алжир и Бухарест (Румыния). 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Видео,
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Перевод:

Жанара Мухамедиярова

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