Алматы вошел в список недорогих городов мира
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отчет о расходах на жизнь в мире за 2018 год подготовило аналитическое подразделение журнала The Economist - Economist Intelligence Unit (EIU), передает МИА «Казинформ».
Были сравнены 400 цен на 160 товаров в 133 странах мира. Эти товары включали в себя еду, напитки, топливо, одежду, хозяйственные товары, предметы личной гигиены, аренду квартир и др.
В пятерку самых дорогих городов мира вошли: Сингапур, Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг и Осло (Норвегия).
Среди самых недорогих пяти городов - Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Лагос (Нигерия), на последнем, 133 месте, - индийский Бангалор. В десятке дешевых городов также - Ченнай (Индия), Карачи (Пакистан), Нью-Дели (Индия), Алжир и Бухарест (Румыния).
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