Алматы и Тбилиси развивают сотрудничество

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бауыржан Байбек и экс-футболист сборной Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе договорились укрепить сотрудничество между двумя городами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках рабочей поездки в Грузию аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с мэром Тбилиси, известным в прошлом игроком сборной Грузии по футболу Кахабером Каладзе. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере развития городской среды, торгово-экономических связей, обмена опытом и взаимодействия в области туризма

На встрече с мэром Тбилиси Бауыржан Байбек отметил, что в Алматы реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов, большой инвестиционный потенциал для грузинских бизнесменов заложен в сферах логистики, туризма, а также реализации проекта Smart city.

«Мы ознакомились с принципами формирования общественных пространств в Тбилиси, поскольку основной вектор развития Алматы проводится по принципу «Город для людей, а не для машин». В прошлом году нами была произведена модернизация трети исторического центра города, в текущем году мы планируем реконструировать еще столько же. Активно проводится транспортная реформа посредством обновления автобусного парка, развития велосипедной инфраструктуры и внедрения BRT. Готовится проект по строительству ЛРТ. Вместе с тем, нам интересен опыт Грузии в плане маркетинга, законодательных решений в туристической сфере, которую мы определили одним из новых драйверов экономики Алматы. В этом году исполняется 25 лет с момента подписания Соглашения о сотрудничестве между Алматы и Тбилиси, поэтому я уверен, что 2018 год станет новым витком в укреплении и активизации двусторонних отношений», - сказал аким Алматы.







В свою очередь мэр Тбилиси подчеркнул, что между двумя странами всегда были теплые и братские отношения, также отметив необходимость расширения сотрудничества между двумя городами. В ходе встречи Каха Каладзе выразил заинтересованность в ряде реализуемых в Алматы проектах в сфере устойчивого транспорта и утилизации твердых бытовых отходов.

«При высоких темпах развития мегаполисы сталкиваются с общими проблемами, среди которых увеличение количества частного автотранспорта, износ инженерных сетей, утилизация твердых бытовых отходов и другое. Все это ведет к ухудшению экологии, поэтому для нас, как и для Алматы, важным аспектом является устойчивая система общественного транспорта. Сейчас автопарк Тбилиси насчитывает всего 700 автобусов, но мы продолжим его обновление. Кроме того, в ближайшие несколько лет мы планируем провести реконструкцию старого города. Я думаю, что налицо большой потенциал сотрудничества и обмена опытом по всем этим направлениям», - сказал мэр Тбилиси.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Грузию Бауыржан Байбек встретился с первым заместителем Премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития страны Дмитрием Кумсишвили.







Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области туризма и улучшения бизнес-климата. Сегодня Грузия занимает девятую позицию в рейтинге Всемирного банка Doing Business и демонстрирует беспрецедентные сдвиги в развитии туристского направления. Только в 2017 году Грузию посетили более 7,5 млн туристов.

«Очень хорошо развит туризм между двумя старанами. Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества и обмене опытом по развитию туристского кластера экономики», - отметил Дмитрий Кумсишвили.

В этот же день делегация акимата Алматы ознакомилась с работой Дома юстиции, где гражданам оказывается большой спектр государственных услуг по принципу «одного окна». Отличительная черта учреждения в том, что ряд государственных услуг можно получить не выходя из автомобиля по системе Drive-thгu.







Следует отметить, что за 2017 год товарооборот между городом Алматы и Грузией увеличился на 14,5% по сравнению с 2016 годом. В городе действует 51 предприятие с участием грузинского капитала в сфере торговли, финансов, строительства, медицины.