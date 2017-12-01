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Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года

24 Декабря 2017 17:39 501
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Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Творческая атмосфера царит на выходных на Старой площади Астана в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Картонные платформы, костюмы и маски, множество точек творческой активности, веселые танцующие волонтеры... Это далеко не полный список всех активностей, что доступны алматинцам на выходных на старой площади Астана. В преддверии Нового года и в честь Дня Независимости РК здесь проходит фестиваль 26KZ в виде тематического парада платформ «Пора парада».


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

Парад сообществ, как и положено, был парадом «хендмейд». Платформы, костюмы и маски сделаны прямо на площади своими руками. Дизайн платформ - это коллаборация художников, дизайнеров и собственно городских гражданских сообществ, которые продумывали, как через иллюстрацию, через символы показать идею сообществ, их смысл, их деятельность.


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года   
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

«Своими руками менять город, своими руками наполнять культурное пространство - это главная идея нашего парада городских сообществ - активные и неравнодушные меняют мир к лучшему. Не все готовы сразу идти волонтерить, лично включаться в проблемы. Мы понимаем, что на такие изменения в головах нужно время. Но если не пришло еще время дел, начните с поделок! Работа для общего веселья - она объединяет», - говорит директор фестиваля и креативного агентства Funk Майра Измайлова.


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

Все выходные алматинцы «работали» и веселились. Взрослые и дети, участники, волонтеры, зрители и случайные прохожие - все в демократичной атмосфере танцевали, играли, проходили квесты, участвовали в конкурсах и мастер-классах по созданию масок и в битвах на картонных мечах.


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

«Пора парада» - совместный проект акимата города, управления туризма и внешних связей Алматы и креативного агентства Funk. Герои парада - это энтузиасты, люди с активной жизненной позицией, которые каждый день своей жизни тратят на позитивные изменения, на решение практических вопросов. Их деятельность обычно связана с реабилитацией инвалидов и включением их в нормальную социальную и профессиональную жизнь, вовлечением в профессию и общество женщин после декрета, защитой животных.  


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

В первом алматинском независимом параде участвовало более сорока городских гражданских сообществ. Платформы объединили единомышленников по  9 основным направлениям: «Велосообщество», «Особые люди», «Настольные игры», «Детство», «Материнство», «Спорт», «Художники», «Зоозащита».


Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 
Алматинцы в необычных костюмах празднуют приближение Нового года 

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Ключевые слова: Алматы, НПО,
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Автор:

Альберт Ахметов

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