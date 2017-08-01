Алматинский театр порадует алтайских зрителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 и 24 сентября в Барнауле на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М.Шукшина выступит Государственный академический русский театр драмы им. М.Ю.Лермонтова из Алматы.

Жители региона смогут увидеть спектакль "Андалузское проклятие" Федерико Гарсиа Лорки в постановке Дмитрия Билова. Об этом сообщается на сайте Посольства Казахстана в Российской Федерации.



Премьера спектакля состоялась 5 июня прошлого года. Последнее произведение крупнейшего испанского поэта и драматурга XX века рассказывает о судьбе Бернарды Альбы, ее пяти дочерях и матери Марии Юзефе. Похоронив второго мужа, Бернарда объявляет восьмилетний траур по отцу ее четырех дочерей, потому что так было заведено в семье. Она запрещает всем выходить из дома. Всем, кроме старшей дочери Ангустиас, к которой сватается самый красивый парень в округе.