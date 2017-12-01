Алматинский бизнес получит гарантированный госзаказ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акиматы районов Алматы и городские предприятия заключили меморандумы о сотрудничестве в рамках ежегодной акции «Госзаказ-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В местные исполнительные органы отечественные компании поставят мебель, картриджи, улицы города будут освещены отечественными фонарями.

«Мы обеспечиваем наши местные предприятия заказами и полным объемом производственной мощности. Кроме того, акция позволит им расширить и создать новые производственные линии, увеличить налоговые поступления в бюджет города, а также обеспечить рост инвестиций в обрабатывающую промышленность»», - рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы Ганибет Аубакиров.

В акимате отмечают, что рост обрабатывающей промышленности по сравнению с 2009 годом, когда была проведена первая акция «Госзаказ», составил 123%, с 250 млрд тенге до 809 млрд тенге.

«Акция проходит в 11-й раз и имеет положительные результаты. По итогам прошлогодней акции алматинские предприятия подписали более 12 тысяч контрактов на 809 млрд тенге. Часть контрактов являются долгосрочными и будут действовать до 2019 года», - добавил Аубакиров.

Отметим, что акция «Госзаказ» нацелена на увеличение доли казахстанского содержания в закупках госорганов, нацкомпаний и предприятий Алматы.