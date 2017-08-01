Алматинских водителей автобуса оштрафовали на 1,5 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сумма штрафов алматинских водителей автобуса за провоз безбилетных пассажиров превысила 1,4 млн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После введения дифференцированного тарифа в общественном транспорте Алматы участились рейдовые проверки. По мнению руководства транспортных компаний, с помощью проверок можно искоренить практику, при которой водители не выдают билет, либо выявить безбилетников - «зайцев».

«За первую неделю после введения дифференцированного тарифа были выявлены 144 нарушения при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта. На сумму более 800 тысяч тенге были оштрафованы 186 безбилетников», - рассказали в ТОО «Транспортный холдинг» города Алматы.

По итогам второй недели рейдов сотрудниками контрольно-ревизионного управления были выявлены 198 нарушений при перевозке пассажиров водителями общественного транспорта.

«По каждому случаю провоза пассажира без билета водителям автобусов был выписан штраф по статье №623 в размере 5 МРП тенге. В целом, за 13 дней рейдов были выписаны штрафы водителям на сумму 1 406 780 тенге, а также 466 пассажирам на сумму более 2 114 708 тысяч тенге», - сообщили в пресс-службе транспортного холдинга.

Напомним, с 1 августа 2017 года в городе введен дифференцированный тариф. Оплата наличными теперь составляет 150 тенге, тогда как для обладателей карты «Онай» и оплачивающих через СМС стоимость проезда осталась прежней - 80 тенге. В связи с этим, рейдовые проверки будут проводиться до 31 декабря 2017 при участии управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.



Ирина Ковальчук