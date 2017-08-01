Алматинские ученые рассказали, как защищают свои учреждения от сноса заборов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стало известно, что будет с заборами вокруг учреждений науки, находящихся в Алматы. Передает корреспондент МИА «Казинформ».

На волне повсеместного сноса заборов в Алматы появились опасения о судьбе оград вокруг учреждений науки. Руководители научных институтов отметили, что акимат не настаивает на сносе жизненно необходимых для их деятельности оград. Так, Ботанический сад по-прежнему будет обнесен высокой оградой.

«Существует Закон «Об особо охраняемых природных территориях», который не позволит снести наш забор. Мы являемся как раз одной из таких территорий . Если снесут, это будет нонсенс»,- сказала генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Комитета науки Министерства образования и науки РК Гульнара Ситпаева.

Ученые отметили, что не все учреждения науки смогут сохранить свои заборы.

«Никто не имеет права отменять постановления Правительства. Поэтому беспокоиться относительно судьбы Ботанического сада не надо. Отмечу, что нашему Институту органического катализа и электрохимии НАН РК городские власти предложили снести заборы. Но мы снесли только ту часть, где у нас живая изгородь. Иса Байтулин - автор озеленения территории, лет 10 назад высадил саженцы. Сейчас деревья подросли, и на этом участке мы убрали забор. Там, где расположен склад химических реактивов, мы не дали снести забор. Потому что появлялся риск, что придут туда все, кому делать нечего, напьются реактивов, и будет катастрофа. Поэтому там забор останется»,- отметил президент Национальной академии наук РК, директор Института органического катализа и электрохимии НАН РК Мурат Журинов.

Напомним, акиматом Алматы широкомасштабно реализуется программа «Город без заборов». В ее рамках городские власти сносят заборы, ограждающие парки, скверы, магазины, высшие учебные заведения, жилые дома. Исключения составляют режимные объекты, школы и детские сады.