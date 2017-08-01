АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алматинская область экспортирует в Иран живых ягнят. Об этом сообщил руководитель Управления сельского хозяйства Алматинской области Жексембай Бекешов на ярмарке Алматинской области в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая минимальные цены на коммунальном рынке «Шапагат», мы установили еще более низкие цены на товары, привезенные из нашей области. Некоторые товары дешевле на 25-30 процентов. В основном, мы привезли овощи и молочные продукты. На этой ярмарке хозяйства предлагают 51 вид сельскохозяйственной продукции - всего 4,5 тысячи тонн на общую сумму 842 миллиона тенге», - сказал Ж.Бекешов.







По его словам, в этом году на трех ярмарках Алматинской области в Астане продано 19 тысяч тонн продукции.







А.Бекешов также рассказал о состоянии сельскохозяйственной отрасли региона. В настоящее время началась уборка зерновых. Урожайность выше прошлогодней. Сейчас убирается, в основном, пшеница, ячмень, кукуруза. Ведутся переговоры по экспорту мяса. В области насчитывается 4,5 миллиона овец и более миллиона голов крупного рогатого скота. На внутреннем рынке спрос высокий и он удовлетворяется полностью. Иран закупает живых овец. В рамках договоров, заключенных крупными хозяйствами, осенью в эту страну будут отправлены авиатранспортом ягнята.







































