Алматинка присвоила более 5 млн тенге якобы на лицензию Бинго-лото

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мошенница, под видом успешной бизнес-леди, заняла у своего знакомого более 5 млн тенге якобы для получения лицензии «Казахская национальная лотерея «Бинго-Лото», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Однако реализовывать свой «бизнес-план» женщина не собиралась. Предприимчивая алматинка была предана суду по ст. 190 ч.4 п.2 («мошенничество») УК РК.

«В начале марта 2016 года ранее судимая Б., с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, под видом успешной бизнес-леди, завладела денежными средствами в размере 15 000 долларов. Эти деньги принадлежали потерпевшему Ж. Сумма, которая классифицируется в Уголовном кодексе как «особо крупная», предназначалась якобы для получения лицензии «Казахская национальная лотерея «Бинго-Лото» от ТОО «N.M.». Подсудимая не имела реальных возможностей выполнить обязательство, тем самым причинила потерпевшему ущерб в размере 5 234 400 тенге», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Приговором Алмалинского районного суда Алматы мошенница признана виновной в совершении преступления по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК. Ей назначено окончательное наказание, с применением амнистии в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Свой срок она будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.