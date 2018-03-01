Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на улице Таттибекова. Грузовой автомобиль Hyunday стоял припаркованный в северном направлении, в него на полном ходу врезается легковой автомобиль. От сильного удара Hyunday развернуло, и автотранспорт по инерции врезался в дерево.





В результате ДТП пострадал пассажир, находившийся в кабине транспорта для грузоперевозок.





Как выяснилось позже, водитель легкового автомобиля находился в сильном алкогольном опьянении.



