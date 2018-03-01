Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина
16 Марта 2018 07:52 651
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеО состоянии пострадавших в страшном ДТП в Шымкенте рассказали медики Пешехода насмерть сбили в Алматы
ДТП произошло на улице Таттибекова. Грузовой автомобиль Hyunday стоял припаркованный в северном направлении, в него на полном ходу врезается легковой автомобиль. От сильного удара Hyunday развернуло, и автотранспорт по инерции врезался в дерево.
В результате ДТП пострадал пассажир, находившийся в кабине транспорта для грузоперевозок.
Как выяснилось позже, водитель легкового автомобиля находился в сильном алкогольном опьянении.
Загрузка...
Читайте также
- Авто врезалось в газостанцию в Кызылординской области
- Асель Садвакасова выпустила комедию с элементами автобиографичности
- Кто и как будет шить самое большое лоскутное одеяло в мире
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 16 марта
- О состоянии пострадавших в страшном ДТП в Шымкенте рассказали медики
- Полиция Алматы задержала грабителя букмекерской конторы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047