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Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина

16 Марта 2018 07:52 651
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Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло ночью в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло на улице Таттибекова. Грузовой автомобиль Hyunday стоял припаркованный в северном направлении, в него на полном ходу врезается легковой автомобиль. От сильного удара Hyunday развернуло, и автотранспорт по инерции врезался в дерево.


Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина  
В результате ДТП пострадал пассажир, находившийся в кабине транспорта для грузоперевозок.


Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина   
Как выяснилось позже, водитель легкового автомобиля находился в сильном алкогольном опьянении.
 
Алматинец протаранил грузовой автомобиль, госпитализирован мужчина 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Альберт Ахметов

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