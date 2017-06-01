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Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017
12 Июня 2017 20:09 186

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Госсекретарь приветствовала гостей на английском языке. «Добро пожаловать в Астану - в сердце Евразии. ЭКСПО-2017 в Астане - результат продвижения политики мира и гармонии», - сказала она.

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

«Эта аллея излучает самую чистую, самую благородную энергию на планете - энергию мира и согласия. Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли», - добавила она.

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

Аллея растянулась от улицы Ұлы Дала Елi до монумента 25-летия Независимости РК. Она украшена малыми архитектурными формами.

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

Отметим, что в рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!».

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

В Казахстане работают 39 Домов дружбы, в мире и согласии живут более 100 этносов.  

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017 

Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017

 

Ключевые слова: EXPO-2017, АНК, Энергия будущего,
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