Аллею мира и согласия открыли рядом с ЭКСПО-2017 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие в торжественной церемонии открытия Аллеи мира и согласия Ассамблеи народа Казахстана на территории ЭКСПО-парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Госсекретарь приветствовала гостей на английском языке. «Добро пожаловать в Астану - в сердце Евразии. ЭКСПО-2017 в Астане - результат продвижения политики мира и гармонии», - сказала она.





«Эта аллея излучает самую чистую, самую благородную энергию на планете - энергию мира и согласия. Пусть каждый, кто пройдет по Аллее мира и согласия, унесет с собой частичку тепла гостеприимной и доброжелательной казахстанской земли», - добавила она.





Аллея растянулась от улицы Ұлы Дала Елi до монумента 25-летия Независимости РК. Она украшена малыми архитектурными формами.





Отметим, что в рамках открытия состоялось театрализованное шествие этнокультурных объединений и творческой молодежи, выставка-ярмарка мастеров народно-прикладного искусства «Шеберлер ауылы», флешмоб «Алға, Қазақстан!».





В Казахстане работают 39 Домов дружбы, в мире и согласии живут более 100 этносов.







