Алия Галимова: Некоторые общественные организации работают качественнее госорганов 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана готовит очередной рубеж изменений для общественных организаций страны. Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК Алия Галимова в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, почему некоторые неправительственные организации (НПО) работают качественнее госорганов, и какие законодательные нововведения ждут этот сектор.

- Алия Кайратовна, расскажите пожалуйста, какие задачи Вы намерены решить с принятием поправок и дополнений в законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций?

- Мы считаем, что принятие законопроекта позволит повысить качество услуг, совершенствовать механизмы реализации государственного социального заказа. В соответствии с этими поправками формирование госсоцзаказа будет начинаться с этапа оценки потребностей и нужд населения. Также одним из важных аспектов является проведение мониторинга выполнения задания и оценка качества предоставляемых услуг. К слову, оценка результатов госсоцзаказа вводится впервые, в целях определения эффективности, степени воздействия проекта на среду и удовлетворенности населения качеством услуг. В настоящее время мы разрабатываем порядок проведения оценки качества услуг.

Также по инициативе самих НПО предлагается введение стандартов услуг, оказываемых в рамках госсоцзаказа. Был проанализирован весь спектр услуг, который на сегодня оказывается нашими некоммерческими организациями. Отобраны шесть направлений, по которым будут разработаны стандарты - по обучающим, консультационным, исследовательским услугам, услугам по организации мероприятий, функционированию различных центров.

- Какой механизм формирования госсоцзаказа предполагает этот законопроект?

- Во-первых, госорганы при подготовке тем социальных проектов будут проводить анализ ситуации в своих сферах из различных источников. Источниками являются данные оценки нужд и потребностей населения, результаты социальных опросов, статистические данные и другие.

Планируемые темы госсоцзаказа будут вынесены на общественные обсуждения. Мы разместим их на интернет-ресурсах каждого ведомства. На данном этапе граждане и неправительственные организации смогут выразить свое мнение. Далее, темы социальных проектов будут скорректированы на основе данных обсуждений. Итоговая информация в разрезе всех регионов и центральных государственных органов будет размещена на сайте министерства.

- В целом, сколько бюджетных денег получают НПО в виде госсоцзаказа и какова их отдача?







- Госсоцзаказ у нас реализуется с 2003 года. Тогда его объем составлял всего 10 млн тенге. В целом стоит отметить положительную динамику объемов финансирования госсоцзаказа. Если в 2015 году госсоцзаказ составлял 7,1 млрд. тенге, то в текущем году уже 9,6 млрд. тенге.

Расширен охват населения проектами. К примеру, в 2016 году 1081 НПО реализовали 1797 проектов. В текущем году планируется реализация около 2 тыс. проектов. Хотелось бы отметить, что основные объемы госсоцзаказа реализуются на региональном уровне. Это и правильно, потому что в основном услугополучатели проживают в регионах, и проекты, прежде всего, нацелены на них.

Что касается вопроса «отдачи» госсоцзаказа, то решение как раз заложено в разработанном нами проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций» через введение нового понятия «оценка результатов государственного социального заказа».

- Есть ли в Казахстане НПО, которые работают эффективнее, чем профильные министерства?

- Не секрет, что отдельные функции неправительственные организации, особенно сильные и устойчивые, действительно выполняют мобильнее и качественнее, чем государственные органы. Это характерно не только для Казахстана, но и других стран, в том числе и государств ОЭСР.

В связи с этим, в настоящее время ведется работа по передаче государственных функций в конкурентную среду. Эта работа проводится под эгидой Министерства национальной экономики. На сегодняшний день отобрано уже свыше 100 функций для передачи в конкурентную среду. Это те функции, которые могут оказывать, например, отраслевые ассоциации и неправительственные организации. Для министерства, как уполномоченного органа по взаимодействию с НПО, интересно, какие функции мы можем передать неправительственному сектору. При этом важно проследить за тем, чтобы не ухудшилось качество оказания услуг после передачи, чтобы люди их получали качественно и своевременно, независимо от того, где они проживают.

- И наши общественники готовы принять эти функции?

- Мы запланировали большое комплексное исследование на предмет готовности сектора НПО к выполнению переданных функций. Его будет проводить общественный фонд «Десента», которое в этом году выиграло грантовый конкурс. Кроме того, активное участие в этом принимает и Гражданский альянс Казахстана, который объединяет около 500 НПО в своих рядах.

По итогам исследования на примере отдельного госоргана будет запущен механизм пилотного апробирования передачи функций государственного органа к НКО.

В целом, на тему расширения участия НКО в процессе принятия решений направлен целый комплекс проектов. К примеру, в текущем году фондом «Зубр» проводится оценка вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного опыта стран ОЭСР.

Также общественным фондом «Камеда» реализуется проект, направленный на развитие местного самоуправления и местных институтов гражданского общества для расширения возможностей граждан участвовать в процессе принятия решений.

- Как Вы оцениваете прозрачность работы наших общественных организаций?

- Мы активно работаем над тем, чтобы все отчеты, которые предоставляют НПО, были в открытом доступе. Граждане должны получить доступ к информации о проектах, которые реализуют те или иные НПО. В таком виде, чтобы было понятно любому. Сейчас мы собираем информацию на наш открытый ресурс infonpo.kz. В этом году впервые отчетность была внедрена в онлайн-режиме, когда НПО могли заходить на ресурс и в электронном виде сдавать свою отчетность. На сегодня прозрачными стали всего лишь три тысячи НПО, несмотря на то, что и министерством, и местными исполнительными органами проводилась активная разъяснительная работа.

- То есть из действующих НПО отчетность сдали всего лишь три тысячи?

- В отношении несдавших будет применяться мера административного взыскания. Но согласитесь, цифры не сдавших свою отчетность тоже косвенно свидетельствуют об определенной активности наших НПО. В то же время это призыв к прозрачности. Ведь НПО отчитывается не только перед государством, но и перед населением, услуги которым они предоставляют.

- Спасибо за интервью!

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Отметим, в Казахстане зарегистрировано более 19 тыс. неправительственных организаций. В стране можно выделить девять регионов, где развита сеть активно действующих НПО - Алматы, Мангистауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская области. В НПО на постоянной основе занято более 29 тысяч человек.