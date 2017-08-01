Алимханулы может повторить успех Головкина и Сапиева - Серик Конакбаев 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Легенда казахстанского бокса, президент Азиатской конфедерацию бокса Серик Конакбаев сделал свой прогноз на предстоящие бои Геннадия Головкина и Каната Ислама, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень приятно, что такие большие спортивные мероприятия будут проходить в Астане. Наши зрители смогут воочию увидеть своих любимцев и поболеть за них от души. Думаю, Канат (Ислам) должен победить, несмотря на возраст - он опытный боец», - сказал он.

«Что касается Головкина, он стал нашей мега-звездой и своего рода нашим брендом за рубежом, мы все за него болеем», - продолжает Конакбаев. - «У него очень серьезный соперник, который, к тому же, моложе его. Бой будет очень упорным. Но, думаю, если Гена попытается его нокаутировать до 5-го раунда, то все пройдет хорошо. Если бой затянется дольше - будет уже гораздо сложнее. Альварес тоже очень непрост, этот боксер - хороший панчер».

Глава Азиатской конфедерации бокса также поделился мнением о фаворитах на чемпионате мира по боксу, который пройдет в Гамбурге с 22 по 30 сентября. Известный в прошлом боксер считает, что фаворитов сейчас нет.

«Сейчас уровень бокса поднялся в целом, и явных фаворитов уже нет, кроме, может быть, Кубы, России, Узбекистана, Казахстана. Возможно, на медали могут претендовать и представители Индии, Таиланда, Монголии, Японии. Чемпионат будет интересным, поскольку на него, согласно новой схеме, поедут только самые сильные боксеры, завоевавшие лицензии. Поэтому, простых боев не будет. Конечно, я буду болеть за наших боксеров, однако им придется непросто. Нашим ребятам нужно готовиться хорошо, и показывать тот бокс, который мы обычно показываем», - сказал он.





Мэтр казахстанского бокса немного затруднился сделать прогноз по поводу выступлений наших боксеров на мировом первенстве.

«Прогноз - дело неблагодарное, тем более в свете критики выступления нашей команды на Чемпионате Азии. Поэтому мне сложно что-то говорить заранее. Но будем надеяться на успех. Я слышал, что главный тренер сборной прогнозировал три медали с чемпионата мира. Как минимум одну золотую медаль мы должны оттуда привезти», - отметил Конакбаев.

Двукратный победитель Кубка мира сказал свое мнение и о восходящей звезде казахстанского бокса - Жанибеке Алимханулы. Конакбаев верит, что Жанибека ждет не менее яркое будущее, чем у Головкина и Сапиева.

«Почему бы и нет? Конечно, я был немного разочарован, когда он проиграл на чемпионате Азии. Но он очень молод, и у него уже есть все задатки, чтобы в будущем повторить успех Головкина и Сапиева. Думаю, у него все впереди, он еще скажет свое слово. Когда я в первый раз его увидел, он произвел на меня очень сильное впечатление. Карагандинская школа бокса всегда дарит нам очень талантливых ребят», - подчеркнул Конакбаев.

Серик Конакбаев является серебряным призёром летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, серебряным призёром чемпионата мира (1982), двукратным обладателем Кубка мира (1979, 1981), двукратным чемпионом Европы (1979, 1981). В настоящее время Конакбаев возглавляет Азиатскую конфедерацию бокса.