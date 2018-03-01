Алик Шпекбаев: Казахстанцы стали меньше брать взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал представителей духовенства бороться с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление, унижающее человеческое достоинство, народ и страну, угрожающее благополучию наших детей и внуков. В достижении этой цели велика роль творческой интеллигенции, культурных и образовательных учреждений, СМИ. Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства, ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные богу, как позорный и недопустимый грех», - написал Алик Шпекбаев, отвечая на вопрос пользователя Интернета об итогах антикоррупционной политики в стране.

Как отметил глава ведомства, по данным Transparency International - одной из самых авторитетных независимых исследовательских организаций в мире, в последние годы в Казахстане более чем на 25% сократилось количество людей, дававших взятки. Кроме этого, Transparency International в своем нынешнем рейтинге «Индекс восприятия коррупции» отметил улучшение оценки Казахстана на 9 позиций и 2 балла.

Результаты социологического исследования, проведенного институтом «Общественное мнение» в 2016 году, свидетельствуют о том, что сегодня 73% казахстанцев выражают доверие антикоррупционной политике государства, а 53% готовы внести личный вклад в работу по снижению уровня коррупции в обществе.

По его словам, в работу по противодействию коррупции, в проекты агентства по развитию гражданского контроля вовлекается все большее число неравнодушных казахстанцев и общественных организаций.

«Также, в полную силу заработал институт материального поощрения. В 2017 году за подтвердившиеся сообщения о фактах коррупции поощрено 226 лиц на сумму свыше 31 млн тенге, что на 22% больше показателя 2016 года (185 лиц на 27 млн тенге). Таким образом, следует отметить, что в Казахстане снижается уровень коррупции. Казахстанцы стали меньше, как брать, так и давать взятки», - заявил Алик Шпекбаев.