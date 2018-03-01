Алексей Полторанин взял реванш за поражение на Олимпиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Алексей Полторанин выступил на первом после Олимпиады Этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На дистанцию 15 км классическим стилем с раздельного старта казахстанец вышел сильно мотивированным - ему необходимо было реабилитироваться перед болельщиками за неудачи на зимней Олимпиаде.

По жеребьевке Алексей Полторанин стартовал под 45-м номером и на каждом временном отрезке казахстанец был в тройке лидеров. Рядом с ним по времени были российский лыжник Александр Большунов и хозяин трассы Иво Нисканен, стартовавшие после Полторанина - 64-м и 60-м соответственно.

Алексей прошел дистанцию очень мощно и в итоге показал время 33 минуты 11,9 секунд. Как выяснилось, Иво Нисканен не смог ровно пройти всю дистанцию и проиграл Полторанину на финише 20,9 секунд. До последнего боролся россиянин, но и он в итоге оказался медленнее казахстанца на 9,1 секунд.



В итоге Полторанин стал победителем Этапа, Большунов - второй, Нисканен замкнул тройку призеров.

Напомним, на Олимпиаде в масс-старте на 50 км классикой Иво Нисканен стал олимпийским чемпионом, Большунов был серебряным призером. Алексей Полторанин до 40-го километра держался в тройке, но потом потерял силы и в итоге оказался лишь 15-м.