Алексей Полторанин: Видимо, Олимпийcкие игры - это не мои соревнования

ПХЕНЧХАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на проходящих ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане после соревнований в лыжных гонках на дистанцию 50 километров своими впечатлениями поделился казахстанец Алексей Полторанин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На эти соревнования я шел только за золотой медалью. Ни о серебряной, ни о бронзовой медалях даже не думал. Я и сам еще не разобрался, что случилось. В сущности, Олимпийские игры оказались не моими соревнованиями», - сказал он журналистам со слезами на глазах.

Как сообщалось, казахстанец на дистанции 50 км классическим стилем финишировал на 15 месте.



Күнсұлтан Отарбай