Алексей Полторанин: Видимо, Олимпийcкие игры - это не мои соревнования
24 Февраля 2018 15:35 617
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ПХЕНЧХАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на проходящих ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане после соревнований в лыжных гонках на дистанцию 50 километров своими впечатлениями поделился казахстанец Алексей Полторанин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На эти соревнования я шел только за золотой медалью. Ни о серебряной, ни о бронзовой медалях даже не думал. Я и сам еще не разобрался, что случилось. В сущности, Олимпийские игры оказались не моими соревнованиями», - сказал он журналистам со слезами на глазах.
Как сообщалось, казахстанец на дистанции 50 км классическим стилем финишировал на 15 месте.
Күнсұлтан Отарбай
Ключевые слова: Олимпиада, Социальная поддержка,
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