Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -7 °С
Алматы: 7 °С
USD 320.30 EUR 391.41
RUB 5.70 CNY 50.66
Скачать

Александр Мусиенко: Сотрудничество в рамках ОДКБ вносит вклад в мировую стабильность

28 Февраля 2018 10:00 1171
Поделиться:
Александр Мусиенко: Сотрудничество в рамках ОДКБ вносит вклад в мировую стабильность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности вносит большой вклад в мировую стабильность. Такое мнение высказал Временный поверенный в делах России в Республике Казахстан Александр Мусиенко в ходе приема по случаю 100-летия Вооруженных сил РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Вышеградская группа - Центральная Азия: запущен новый формат
Алматы и Тбилиси развивают сотрудничество Делегация во главе с Даригой Назарбаевой находится с рабочим визитом в Москве

«Уважаемые гости! Господин министр обороны Республики Казахстан! Послы, военные атташе и их помощники! Рад приветствовать вас сегодня в этом прекрасном зале по случаю столетия Вооруженных сил России. Наше боевое братство овеяно десятилетиями совместной работы, а также победами на полях Второй мировой войны. Не будем забывать, что победа эта ковалась также на этой прекрасной земле, где мы сейчас находимся. Здесь формировались знаменитые дивизии, которые защищали Москву, а также взращивался хлеб, который питал фронт. Сегодня мы продолжаем наше тесное сотрудничество, развиваем боевое братство в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что является важным вкладом в общую мировую стратегическую стабильность», - сказал Александр Мусиенко.

Он также отметил, что в 2017 году в тесном сотрудничестве в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию было проведено 8 раундов переговоров. До сих пор еще не полностью оценен вклад Казахстана в этот процесс, но никто не может сомневаться в том, что был достигнут значительный прогресс и все это благодаря усилиям Астаны.

В свою очередь, министр обороны РК Сакен Жасузаков поздравил российских коллег со 100-летием Красной Армии и отметил, что это единый праздник для всех стран СНГ.

Министр подчеркнул незыблемость союзнических отношений между Казахстаном и Россией, укрепляемых лидерами обоих государств. Вооруженные силы двух стран ежегодно участвуют в совместных учениях, конференциях и других мероприятиях. Важным для укрепления сотрудничества между вооруженными силами Казахстана и России, а также других союзных стран, С. Жасузаков назвал ежегодное проведение армейских спортивных состязаний.

 

Фото: pskov.rgo.ru

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Внешняя политика Казахстана, Армия, ОДКБ, Россия,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив