Александр Мусиенко: Сотрудничество в рамках ОДКБ вносит вклад в мировую стабильность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности вносит большой вклад в мировую стабильность. Такое мнение высказал Временный поверенный в делах России в Республике Казахстан Александр Мусиенко в ходе приема по случаю 100-летия Вооруженных сил РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые гости! Господин министр обороны Республики Казахстан! Послы, военные атташе и их помощники! Рад приветствовать вас сегодня в этом прекрасном зале по случаю столетия Вооруженных сил России. Наше боевое братство овеяно десятилетиями совместной работы, а также победами на полях Второй мировой войны. Не будем забывать, что победа эта ковалась также на этой прекрасной земле, где мы сейчас находимся. Здесь формировались знаменитые дивизии, которые защищали Москву, а также взращивался хлеб, который питал фронт. Сегодня мы продолжаем наше тесное сотрудничество, развиваем боевое братство в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что является важным вкладом в общую мировую стратегическую стабильность», - сказал Александр Мусиенко.

Он также отметил, что в 2017 году в тесном сотрудничестве в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию было проведено 8 раундов переговоров. До сих пор еще не полностью оценен вклад Казахстана в этот процесс, но никто не может сомневаться в том, что был достигнут значительный прогресс и все это благодаря усилиям Астаны.

В свою очередь, министр обороны РК Сакен Жасузаков поздравил российских коллег со 100-летием Красной Армии и отметил, что это единый праздник для всех стран СНГ.

Министр подчеркнул незыблемость союзнических отношений между Казахстаном и Россией, укрепляемых лидерами обоих государств. Вооруженные силы двух стран ежегодно участвуют в совместных учениях, конференциях и других мероприятиях. Важным для укрепления сотрудничества между вооруженными силами Казахстана и России, а также других союзных стран, С. Жасузаков назвал ежегодное проведение армейских спортивных состязаний.

Фото: pskov.rgo.ru