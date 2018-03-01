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Александр Машкевич: Мы реализуем проекты, которые достойны мегаполисов

3 Марта 2018 11:00 848
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Александр Машкевич: Мы реализуем проекты, которые достойны мегаполисов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель гендиректора ERG S.a.r.l. Альдияр Казтаев и глава региона Булат Бакауов заключили меморандум, в рамках которого Евразийская группа выделит рекордную за последние годы сумму, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

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Перед подписанием соглашения аким Павлодарской области отметил, что за последние шесть лет ERG направила на развитие региона более 11 миллиардов тенге. 

«Только в прошлом году в рамках меморандума в областном центре построили общежитие на 200 мест для учащихся колледжа цветной металлургии, реконструировали два зала борьбы, во дворах и парках Павлодара и Аксу установили 62 тренажера для стрит-воркаута, - подчеркнул Булат Бакауов. - Благодаря Евразийской группе в Баянаульском районе завершается строительство канатной дороги для горнолыжной трассы, а в Павлодаре продолжается строительство 50-метрового плавательного бассейна.

Новое соглашение рассчитано на 2018 и 2019 годы. Согласно этому документу, значительная финансовая помощь будет направлена на развитие и популяризацию спорта. В Павлодаре начнется строительство новой ледовой арены, а в Аксу продолжится реконструкция Центральной набережной. По традиции поддержку получат павлодарские футболисты и волейболисты, которые в прошлом сезоне показали хорошие результаты.

«Мы расстаемся с деньгами и очень рады этому, хоть это для бизнеса звучит, в общем-то, нелогично, - отметил председатель совета директоров ERG S.a.r.l. Александр Машкевич. - Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с Павлодарской областью, потому что, если раньше мы говорили о фрагментарных проектах, сегодня мы не только замахиваемся, а реализуем проекты, которые достойны больших городов и мегаполисов. Думаю, люди это видят и ценят. Для нас главный критерий - это комфортабельное и гармоничное проживание людей в Казахстане, в частности, в Павлодарской области.

После подписания меморандума Булат Бакауов и Александр Машкевич посетили новый корпус Дома инвалидов и престарелых, который ERG выкупила у частника и безвозмездно передала Павлодарской области. Сегодня здесь уже сделали ремонт, благодаря чему люди с ограниченными возможностями и пенсионеры проживают в более комфортных условиях.

Фото Валерия Бугаева 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Строительство, Акимат, Павлодарская область,
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