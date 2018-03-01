Александр Машкевич: Мы реализуем проекты, которые достойны мегаполисов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель гендиректора ERG S.a.r.l. Альдияр Казтаев и глава региона Булат Бакауов заключили меморандум, в рамках которого Евразийская группа выделит рекордную за последние годы сумму, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Перед подписанием соглашения аким Павлодарской области отметил, что за последние шесть лет ERG направила на развитие региона более 11 миллиардов тенге.

«Только в прошлом году в рамках меморандума в областном центре построили общежитие на 200 мест для учащихся колледжа цветной металлургии, реконструировали два зала борьбы, во дворах и парках Павлодара и Аксу установили 62 тренажера для стрит-воркаута, - подчеркнул Булат Бакауов. - Благодаря Евразийской группе в Баянаульском районе завершается строительство канатной дороги для горнолыжной трассы, а в Павлодаре продолжается строительство 50-метрового плавательного бассейна.

Новое соглашение рассчитано на 2018 и 2019 годы. Согласно этому документу, значительная финансовая помощь будет направлена на развитие и популяризацию спорта. В Павлодаре начнется строительство новой ледовой арены, а в Аксу продолжится реконструкция Центральной набережной. По традиции поддержку получат павлодарские футболисты и волейболисты, которые в прошлом сезоне показали хорошие результаты.

«Мы расстаемся с деньгами и очень рады этому, хоть это для бизнеса звучит, в общем-то, нелогично, - отметил председатель совета директоров ERG S.a.r.l. Александр Машкевич. - Мы вступаем в новый этап взаимоотношений с Павлодарской областью, потому что, если раньше мы говорили о фрагментарных проектах, сегодня мы не только замахиваемся, а реализуем проекты, которые достойны больших городов и мегаполисов. Думаю, люди это видят и ценят. Для нас главный критерий - это комфортабельное и гармоничное проживание людей в Казахстане, в частности, в Павлодарской области.

После подписания меморандума Булат Бакауов и Александр Машкевич посетили новый корпус Дома инвалидов и престарелых, который ERG выкупила у частника и безвозмездно передала Павлодарской области. Сегодня здесь уже сделали ремонт, благодаря чему люди с ограниченными возможностями и пенсионеры проживают в более комфортных условиях.

Фото Валерия Бугаева