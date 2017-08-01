Александр Лукашенко научил журналистов жать серпом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения хозяйств в Шкловском и Оршанском районах ознакомился с ходом уборочной кампании в стране, современными образцами сельскохозяйственной техники и лично на комбайне проинспектировал ход жатвы. Об этом передает БЕЛТА.

Глава государства прибыл на пшеничное поле ОАО «Александрийское» на квадроцикле и сразу отметил, что сегодняшние места выбраны для посещения не случайно.







«Я сегодня приехал на работу. Это поле Президента. Когда-то кто-то с легкой руки это сказал. Это действительно мое поле, где я работал (с малых лет. - прим. БЕЛТА)», - пояснил Александр Лукашенко.







Вниманию Президента на поле был представлен комбайн КЗС-1624-1, который занимает верхнюю ступеньку модельного ряда комбайнов «Палессе». Главе государства доложили о технических особенностях модели и опыте ее эксплуатации в полевых условиях.







Затем глава государства предложил испытать комбайн на ходу. Место комбайнера занял один из работников сельхозпредприятия. Рядом с ним разместился младший сын Президента Николай. Александр Лукашенко занял место на площадке возле кабины и ознакомился с работой техники на ходу.









После Президент Беларуси преподал сопровождавшим его журналистам мастер-класс по уборке зерновых серпом. В своеобразной толоке также приняли активное участие руководители местной вертикали власти и другие чиновники.









Поучаствовать в уборке зерновых традиционным способом глава государства предложил после того, как журналисты устроили свой флешмоб, надев на сегодняшнее мероприятие майки с орнаментом, чтобы подчеркнуть национальный колорит и связь поколений, которые столетиями жили и трудились на белорусской земле, выращивали хлеб на полях.



