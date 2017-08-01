Альварес: Победитель нашего боя с Головкиным должен стать лучшим боксёром

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский боксёр Сауль Альварес считает, что поединок между ним и чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным определит лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории (рейтинг P4P), пишет sports.kz.

«Болельщики и СМИ говорят об этом. Они говорят, что, возможно, в этом бою друг против друга выйдут два лучших бойца в мире. Я согласен с этим и думаю, что победитель этого боя должен быть оценен как лучший боксёр в мире», - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.