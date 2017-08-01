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Альварес не прошел обязательное взвешивание для WBC перед боем с Головкиным

Альварес не прошел обязательное взвешивание для WBC перед боем с Головкиным
17 Августа 2017 13:55 306

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканец Сауль Альварес ожидаемо не проходил взвешивание для WBC за месяц перед боем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Альварес отказался претендовать на титул WBC из-за конфликта с организацией.

А вот Головкин обязательное взвешивание прошел и успешно уложился в нормативы организации. Сейчас его вес составляет 170 фунтов (77,1 килограмм), а разрешенный лимит на этот период - 176 фунтов (79,8 килограмм).

Об успешно пройденном взвешивании Головкина сообщил в твиттере его промоутер Том Леффлер. К финальному взвешиванию, которое пройдет за день до выхода на ринг, GGG нужно показать результат в 160 фунтов (72,574 килограмм).

Бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом состоится 16 сентября в городе Лас-Вегас (США) на арене T-Mobile.

Ключевые слова: Спорт,
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