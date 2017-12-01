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Альварес дал согласие на реванш с Головкиным
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес, Сауль «Канело» Альварес выразил согласие провести реванш с Геннадием Головкиным, и теперь их сторона ждет ответа казахстанца, сообщает Sports.kz.
«Мы близки и уже достаточно продвинулись. «Канело» хочет боя, и он дал нам «зеленый свет» на то, чтобы завершить сделку. Остались лишь важные детали, и как только мы их решим, мы начнем работать над контрактами. Наша главная цель - это реванш. Это то, чего хочет Сауль и желает видеть публика. Осталось решить буквально пару деталей, но мы очень близки», - сказал Гомес в интервью ESPN Deportes..
По его словам, возможно, к Рождеству переговоры продолжатся.
«Мы продолжаем работать с представителями Головкина. Том Леффлер сейчас путешествует по Германии. Он поговорит с GGG, и мы будем ждать лишь его ответа», - отметил президент промоутерской компании Golden Boy.
Ожидается, что реванш боксеров состоится 5 мая.
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