«Акжайык» и «Актобе» сыграли вничью в матче 24-го тура премьер-лиги по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче 24-го тура премьер-лиги по футболу уральский «Акжайык» сыграл вничью с «Актобе» со счетом 2:2, пишет Sports.kz.

В первом тайме счет после ошибки Андрея Сидельникова открыл Марко Дурович, на старте второго его сравнял Игорь Зенькович. Праздновали это актобинцы недолго, Дурович оформил дубль. Самое интересное произошло на 82-й минуте, когда главный судья встречи Алексей Бобров в неоднозначной ситуации назначил пенальти в ворота «Акжайыка», реализовал его Зенькович, тем самым принеся команде ничью.

Теперь у «Акжайыка» 11-е место и 20 очков, «Актобе» строчкой ниже с 29 баллами.

«Акжайык» - «Актобе» 2:2 (1:0)



Голы: Дурович 20 (1:0), Зенькович 46 (1:1), Дурович 57 (2:1), Зенькович с пенальти 82 (2:2).