Актюбинский дом престарелых подал в суд на женщину за комментарий в соцсетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дом-интернат для престарелых и инвалидов Актюбинской области подал в суд на Надежду Иванникову, которая распространила информацию о том, что питание в интернате плохое и сотрудники воруют вещи у престарелых, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Отметим, что в доме престарелых региона содержится 239 человек. Половина из них являются инвалидами, остальные люди преклонного возраста.



По словам и.о. директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Актюбинской области Болата Исаева, после принятия решения о том, что 70% пенсий постояльцев будет собираться в специальном фонде и расходоваться на необходимые нужды, 40 постояльцев вернулись домой к своим детям.



«Родственники наших постояльцев приезжают сюда во время получения пенсий. Так, одним из вечеров мы к ужину подали пюре с жареной рыбой. Если кто-то из постояльцев не может встать с постели и не может прийти в столовую, мы относим еду к ним в комнату. Тех, кто не может держать ложку в руках, наши сотрудники кормят. Они могут не успевать в один момент накормить всех. Именно в такой момент было и произведено фото, распространенное в соцсетях. Мы подали в суд. Если бы она хотела разобраться в истине - могла бы позвать сотрудников и спросить в чем дело. Более того, она обвинила сотрудников в том, что они обворовывают постояльцев. А они ухаживают за постояльцами, несмотря на низкую зарплату в 32 тысячи тенге. Обидно, когда очерняют простых служащих», - отметил Болат Исаев.









Дом-интернат в порядке возмещения морального ущерба требует выплатить 300 тысяч тенге. Причем, если эти деньги будут получены - дом-интернат намерен их перевести в благотворительный фонд.



«Мы подали в суд не ради денег, а для того, чтобы молодежь задумалась. Мы подали в суд, чтобы они почувствовали ответственность. Если кто-то хочет узнать о жизни и быте наших постояльцев - пускай приходит к нам, я возьму их на работу. Тогда, возможно, они почувствуют всю сложность и ответственность нашей работы», - добавил Болат Исаев.



Отметим, что ранее Надежда Иванникова распространила в социальной сети фото еды и написала под ним негативные комментарии.

«Это вечерний ужин. Хлеба, чая, вилки, салфетки нет. Что вы можете сказать? Кто-то контролирует это безобразие? Когда для престарелых будут созданы полноценные условия для жизни? Сейчас они берут 70% пенсии. Объем пенсий также вырос», - написала Надежда Иванникова а аккаунте zhalobnaya_kniga_aktobe.









Ожидается, что суд примет решение в понедельник.