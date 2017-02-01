Активисты «Жас Отана» приступили к разъяснению Послания Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активисты молодежного крыла «Жас Отан» обсудили Послание Главы государства и инициативу перераспределения полномочий между ветвями государственной власти с работниками столичного рынка «Шанхай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы встретились с работниками рынка «Шанхай». Наша главная цель обсудить деятельность, работавшего целый год Центра советов, а также обсудить Послания Главы государства», - отметил председатель столичного филиала «Жас Отан» Мухамеджан Болысбек.



По его словам, Центр советов при филиале работал в течение года. В этом центре действовали представители Жилстройсбербанка, Центра занятости населения, к которым люди могли обратиться по любым интересующим их вопросам.



«В ближайшее время мы планируем собрать все предложения и просьбы населения и доставить в общественную приемную партии «Нур Отан» и проследить за их реализацией», - сообщил Мухамеджан Болысбек.