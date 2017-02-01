Погода
Астана -19 °С
Алматы -10 °С
Курс валют
USD 322.92
EUR 346.91
RUB 5.42
CNY 46.99

Активисты «Жас Отана» приступили к разъяснению Послания Главы государства

Активисты «Жас Отана» приступили к разъяснению Послания Главы государства
4 Февраля 2017 17:46 523

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активисты молодежного крыла «Жас Отан» обсудили Послание Главы государства и инициативу перераспределения полномочий между ветвями государственной власти с работниками столичного рынка «Шанхай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы встретились с работниками рынка «Шанхай». Наша главная цель обсудить деятельность, работавшего целый год Центра советов, а также обсудить Послания Главы государства», - отметил председатель столичного филиала «Жас Отан» Мухамеджан Болысбек.

По его словам, Центр советов при филиале работал в течение года. В этом центре действовали представители Жилстройсбербанка, Центра занятости населения, к которым люди могли обратиться по любым интересующим их вопросам.

«В ближайшее время мы планируем собрать все предложения и просьбы населения и доставить в общественную приемную партии «Нур Отан» и проследить за их реализацией», - сообщил Мухамеджан Болысбек.

 

 

Ключевые слова: Послание,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив