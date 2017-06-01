Актеров с необычной внешностью ищут для съемок в фильмах Акана Сатаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Ассистент кастинг-директора Sataifilm Айгерим Абылханова рассказала о новых проектах и требованиях к будущим актерам, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Отбор актеров проводится на два полнометражных художественных фильма «Путь Лидера. Астана» и «Томирис». По словам Айгерим Абылхановой, на кастинг в Астане пришли порядка 2 тысяч человек. За два дня группе удалось посмотреть 900 претендентов на роли в кино.

«В первую очередь, мы набираем актеров на фильм «Путь Лидера. Астана», который будет посвящен переносу столицы. Съемки полнометражного сложнопостановочного фильма «Томирис» планируются на 2018 год. Фильм исторический. В нем будут показаны разные типажи. Зачастую их сложно найти в крупных городах, поэтому принято решение провести выездные кастинги в регионах, чтобы найти актеров с необычной внешностью», - рассказала Айгерим Абылханова.

Петропавловск стал первым городом среди регионов, куда приехала команда Sataifilm. За два дня посмотрели 100 человек. Рассматривают разные кандидатуры, единственное ограничение - возраст. Претенденту на роль в фильме должно быть не менее 16 лет.

«Самое главное в выборе актера - это талант. Если человек уже снимался в кино, он это сразу покажет. Все начинается с фотографии. Камера хорошо выдает человека, его внешние данные. Это особенно важно при выборе главного героя. Бывает, что ребята приходят неподготовленными, что называется с улицы, и раскрываются на сцене. Акан Сатаев работает не только с профессионалами. Если он видит в человеке задатки, то начинает с ним работать», - говорит Айгерим Абылханова.

Помимо актерского мастерства, приветствуются музыкальные, хореографические данные. На роль Томирис ищут светловолосую голубоглазую или зеленоглазую актрису. Ассистент кастинг-директора Sataifilm говорит, что в толпе такую девушку они заметят в первую очередь.

Набор идет не только на главные роли, но и эпизодические, в массовку. База данных сохраняется, наполняется новыми лицами. И кандидатуры, которые пришли на этот кастинг, будут рассматриваться и на следующие фильмы и проекты.

Кастинг завершится в конце июля. Окончательный выбор сделают в сентябре. После утверждения актерского состава начнутся съемки фильма «Путь Лидера. Астана».