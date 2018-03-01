Акорда опубликовала видеоролик по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видеоролик по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане опубликовала пресс-служба Акорды в Facebook., передает МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 марта объявили об открытии Года Узбекистана в РК.