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Акорда опубликовала видеоролик по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане

20 Марта 2018 19:36 394
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Акорда опубликовала видеоролик по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Видеоролик по случаю открытия Года Узбекистана в Казахстане опубликовала пресс-служба Акорды в Facebook., передает МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 марта объявили об открытии Года Узбекистана в РК.

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Ключевые слова: Акорда, Президент Казахстана, Узбекистан,
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