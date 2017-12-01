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Акмолинские лыжники и биатлонисты лидируют в IV зимней спартакиаде
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В первый день соревнований по лыжным гонкам и биатлону, которые проходят в рамках IV зимней спартакиады РК, акмолинские «зимники» занимают первое место, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
В Алматы, на базе лыжно-биатлонного комплекса «Алатау», начались соревнования по лыжным гонкам и биатлону.
Стоит отметить, что соревнования IV зимней спартакиады РК проходят по 17 видам спорта: лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фриастайл (могул), фристайл (акробатика), фристайл, хоккей с мячом, женский хоккей с шайбой, мужской хоккей с шайбой, сноуборд, шорт-трек.
Игры проводятся в спортивных комплексах Астаны, Алматы, Усть-Каменогорска, Шымкента, Риддера и Алматинской области.
Как отмечают организаторы, спартакиада проводится раз в четыре года, является крупным республиканским соревнованием по отбору наших спортсменов и просмотру к 23-м зимним Олимпийским играм в Пхенчхане (Корея), которые стартуют уже через два месяца.
По итогам первого дня команды Акмолинской области по лыжным гонкам и биатлону занимают первое место, также с ними делят лидерство спортсмены из Восточно-Казахстанской области.
В лыжных соревнованиях среди женщин участвовали девять команд. Акмолинские спортсменки - сестры Валентина и Тамара Эбель, Гульсина Кадирова и Эльмира Мутагарова стали серебряными призерами.
А мужчинам, Денису Волотко, Константину Борцову, Олжасу Климину и Евгению Величко, не было равных, акмолинцы показали наилучший результат - 1 место.
Одновременно шли и соревнования по биатлону, где в эстафете 1+1 (синглмикс) Алина Райкова и Тимур Хамитгатин завоевали золотые медали.
В смешанной эстафете Анастасия Кондратьева, Алина Слепенко, Данил Черняев и Петр Ермоленко пришли третьими.
Напомним, IV зимняя спартакиада Республики Казахстан продлится до 28 декабря.
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