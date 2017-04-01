Акиматы передадут около 40 медобъектов в частные руки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Местные исполнительные органы планируют передать 39 медицинских организаций в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в Министерстве здравоохранения РК, все передаваемые объекты должны относиться к объекту здравоохранения, оказывать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также сохранить профиль деятельности. Какие именно объекты будут переданы в частные руки, в ответе на официальный запрос Казинформа в Минздраве не сообщили.



На данный момент в доверительном управлении уже находятся 9 медучреждений в двух областях Казахстана и городе Алматы. В Актюбинской области это областная станция скорой неотложной медицинской помощи города. В Жамбылской области - 7 объектов. Среди них областной кожно-венерологический диспансер, областной офтальмологический центр, областная стоматологическая поликлиника, городская поликлиника №2, городская поликлиника №7, здание областного онкологического диспансера для открытия хосписа и городская поликлиника №6 в Таразе. В Алматы в доверительном управлении находится филиал городской поликлиники №18.