Акимат опроверг слухи о бесплатной раздаче подарков пенсионерам в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны официально опровергает информацию о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"Акимат Астаны официально опровергает данную информацию, так как аппаратом столичного акимата никаких мероприятий по бесплатной раздаче подарков пенсионерам не предусмотрено. А также предупреждаем, что за заведомо ложное распространение информации предусмотрена уголовная ответственность. Призываем жителей и гостей столицы полагаться только на достоверную информацию из официальных источников", - сообщили в пресс-службе.



"В период с 1 по 31 декабря в Астане проходит общегородская благотворительная акция «Астана - мейірімді қала», цель которой - охватить вниманием и заботой такие льготные категории граждан, как ветераны ВОВ, люди с ограниченными возможностями всех групп, малообеспеченные и многодетные семьи, многодетные матери, дети-сироты, дети с онкологическими заболеваниями, с диагнозом ДЦП и болеющие туберкулезом. Акция продолжится до 31 декабря 2016 года", - отметили в акимате.



По инициативе акимата города создан многоканальный телефон горячей линии 8 (7172) 55- 66- 55, позвонив по которому, можно оказать посильную адресную помощь. Время приема звонков саll-центра: с 10:00 до 20:00 по будням и в субботу с 11:00 до 16:00.



Напомним, пользователи Интернета посредством мессенджера WhatsАpp и на страницах социальных сетей активно рассылали друг другу ложную информацию о бесплатной раздаче подарков пенсионерам столицы. В тексте рассылки написали следующее: "К вниманию жителей г. Астаны. Акимат г. Астаны в канун Нового года раздает подарки пенсионерам. Если ваши родители, бабушки, дедушки пенсионеры, то вы можете позвонить в колл-центр акимата по номеру 55-66-55 и узнать, есть ли они в списке. Там же вы узнаете номер своего ГЦВП, и они позже сами привезут подарок к вам домой. Многие жители об этом не знают. Думаю о таких хороших вещах нужно говорить и писать. Все таки Новый год, и подарков ждут не только дети)".