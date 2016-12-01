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Акимат Астаны принимает жалобы через мобильное приложение

Акимат Астаны принимает жалобы через мобильное приложение
22 Декабря 09:31 534

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мобильное приложение по приему обращений граждан запущено столичным акиматом.    

«С целью эффективного взаимодействия обратной связи с населением города акиматом столицы разработано и запущено мобильное приложение «Система электронных обращений города Астаны», где жители и гости столицы могут в режиме реального времени (онлайн) оставлять свои обращения, предложения и пожелания властям города», - говорится в сообщении.

Как отмечается, акиматом на регулярной основе проводится и активная работа с гражданами на страницах социальных сетей.

На сегодня в данной системе зарегистрировано более 280 тысяч пользователей и ежемесячно поступает порядка 700-750 обращений.

В основном астанчан волнуют социально значимые вопросы, проблемы инфраструктуры, здравоохранения, строительства и других сфер.

Обращение граждан рассматриваются в течение 3 дней. Вопросы, требующие более детальной проработки, рассматриваются в течение 15 дней.

 

 

 

Ключевые слова: Интернет, Астана, Акимат,
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