Акимат Астаны подарит IPhone 7 за лучшее новогоднее поздравление

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наступающий Новый год для кого-то станет по-настоящему сказочным. В канун праздника акимат Астаны объявляет конкурс на лучшее новогоднее видеопоздравление. Конкурс проводится от имени Аяз Ата (Деда Мороза) на официальной странице в «Инстаграме» (ayazata_official), сообщает пресс-служба акимата столицы.

"В состязании могут принять участие все желающие. Для этого нужно выложить адресованное жителям столицы оригинальное поздравление, а в описании добавить «конкурс от @ayazata_official» и поставить хэштег #сновымгодомАстана2017. Страница участника должна быть открыта до завершения конкурса", - говорится в сообщении.

По условиям конкурса видеопоздравления принимаются до 23:59 ч. 30 декабря 2016 года. Как утверждают оргпнизаторы, автору креативной идеи достанется IPhone 7. Итоги конкурса будут подведены 31 декабря в 15 часов в ТРЦ «Хан Шатыр».