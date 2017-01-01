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Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега

Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега
7 Января 2017 00:01 256

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с небывалым количеством осадков за последние 10 лет акимат Астаны направил все силы на борьбу со снегом. Уже убраны основные магистрали в городе. Проблемными остаются окраины и жилищные кварталы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима Астаны Космана Айтмухаметова,  уборка окраин вскоре будет произведена. В первую очередь, работы по очистке ведутся на магистралях, потом - на второстепенных улицах, и далее - внутриквартальные работы.

А вот вопрос уборки дворов у жилых комплексов решить уже сложнее, так как эта обязанность КСК.  


Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега 

«Пытаемся работать с КСК. В чем проблема? Во-первых, тариф на обслуживание у них очень низкий, особенно в старой части города, на правобережье. На левом берегу тарифы в два-три раза выше - 150-200 тенге с квадратного метра, там они чистят (...) В старой части города средний тариф - 20-25 тенге с квадратного метра. Этих денег КСК не хватает, чтобы нанимать технику, вывозить снег. Но и там мы убираем сами, после того, как освобождаемся. Со вторника-среды, как все улицы уберем, хотим войти в кварталы», - рассказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-тура.

По его словам, уже готовится план по работе внутри кварталов. Каждый подъезд будет оповещен об уборке и предупрежден, чтобы жильцы могли убрать машины.


Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега 

Более того, администрация города рассматривает возможность за дополнительную плату полностью взять на себя обязанности КСК по очистке снега.

«Мне рассказали, что в Павлодаре появилась строка «за вывоз снега» 250 тенге. Мы проверим, насколько это законно, и рассмотрим возможность, тоже работать на такой основе», - добавил  Айтмухаметов.


Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега 


Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега

 

Ключевые слова: Астана,
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