Акимат Астаны готов взять на себя обязанности КСК по очистке снега 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с небывалым количеством осадков за последние 10 лет акимат Астаны направил все силы на борьбу со снегом. Уже убраны основные магистрали в городе. Проблемными остаются окраины и жилищные кварталы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя акима Астаны Космана Айтмухаметова, уборка окраин вскоре будет произведена. В первую очередь, работы по очистке ведутся на магистралях, потом - на второстепенных улицах, и далее - внутриквартальные работы.

А вот вопрос уборки дворов у жилых комплексов решить уже сложнее, так как эта обязанность КСК.







«Пытаемся работать с КСК. В чем проблема? Во-первых, тариф на обслуживание у них очень низкий, особенно в старой части города, на правобережье. На левом берегу тарифы в два-три раза выше - 150-200 тенге с квадратного метра, там они чистят (...) В старой части города средний тариф - 20-25 тенге с квадратного метра. Этих денег КСК не хватает, чтобы нанимать технику, вывозить снег. Но и там мы убираем сами, после того, как освобождаемся. Со вторника-среды, как все улицы уберем, хотим войти в кварталы», - рассказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-тура.

По его словам, уже готовится план по работе внутри кварталов. Каждый подъезд будет оповещен об уборке и предупрежден, чтобы жильцы могли убрать машины.







Более того, администрация города рассматривает возможность за дополнительную плату полностью взять на себя обязанности КСК по очистке снега.

«Мне рассказали, что в Павлодаре появилась строка «за вывоз снега» 250 тенге. Мы проверим, насколько это законно, и рассмотрим возможность, тоже работать на такой основе», - добавил Айтмухаметов.









