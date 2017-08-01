Акима Карагандинской области неоднократно видели в автобусе горожане
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Уже несколько дней жители областного центра видят акима Карагандинской области Ерлана Кошанова в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жительница Караганды Найля Абишева сумела сфотографировать акима области и передала снимок корреспонденту агентства «Казинформ».
«Сначала думала, что обозналась. Тут же в интернете посмотрела фотографию акима области и убедилась, что в центре салона автобуса стоит в давке аким области Ерлан Кошанов. Внимания к себе не привлекал, видела, как оплатил проезд», - говорит Найля Абишева.
Девушка видела акима дважды в этом же автобусе с промежутком в три дня.
«Через три дня снова увидела Ерлана Кошанова. И в этот раз решила поздороваться. Он ответил мне. В этот раз Кошанов опять стоял, сидячих мест не было. По утрам в автобусах давка», - рассказала девушка.
В обоих случаях автобус следовал по маршруту №43 «Юго-Восток-новый город-Майкудук».
Ерлан Кошанов и ранее был замечен в общественном транспорте. Два месяца назад он лично на себе проверил качество работы кондукторов и точность соблюдения графиков маршрутов водителями автобусов. Выявив нарушения, добился от директоров автопарков, чтобы они провели работу с персоналом и сшили для них спецформу. Теперь все кондукторы и водители носят единую форму строгого классического стиля.
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