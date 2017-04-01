Аким Западно-Казахстанской области поручил проводить заседания в онлайн-режиме

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким области Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов с целью обеспечения открытости и транспарентности дал задание транслировать онлайн на официальном сайте областного акимата заседания регионального координационного совета по ЗКО (субсидии, гранты для предпринимателей) и заседания комиссии по распределению субсидий агропромышленного комплекса.

Эта инициатива была поднята акимом области во время отчётной встречи перед населением в этом году, сообщила пресс-служба акимата ЗКО.

«Предприниматели и жители должны быть в курсе о выделенных финансировании и субсидиях. Заседания, где есть человеческие контакты или факторы, вызывающие у народа сомнения, должны проходить в онлайн-режиме. Население должно знать куда тратятся деньги, выделенные из средств государства», - сказал Алтай Кульгинов.

Следует отметить, это проводится в соответствии с профилактикой коррупции по совместному плану акимата Западно-Казахстанской области с прокуратурой и бюро по противодействию коррупции.