Аким Южно-Казахстанской области: Необходимо улучшить социальное положение учителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо улучшить социальное положение учителей, заявил сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на встрече с представителями сферы образования. Об этом информирует пресс-служба акима ЮКО.

В ходе онлайн-селектора были рассмотрены актуальные вопросы, в том числе изменения, внедряемые в сферу образования. В селекторном совещании приняли участие акимы районов и городов, сотрудники городских образовательных учреждений. В общей сложности приняли участие более 1800 человек.

На совещании заместитель акима области Уласбек Садибеков отметил ряд проблем, которые необходимо решать в целях повышения качества образования.

«В ближайшие четыре года в области в рамках государственной программы предусматривается 100% охват детей в возрасте с 3 до 6 лет дошкольными организациями.

Для решения вопроса на 2017-2019 годы в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство 13 детских садов (2595 мест).

В этом году планируется начать строительство четырех из них. В частности, в городе Шымкент (320), в Байдибекском (140), Отырарском (240) и Тюлькубасском (100) районах был объявлен конкурс. Со стороны предпринимателей получены конкретные запросы. Кроме того, в области необходимо увеличить на 25% охват инклюзивным образованием порядка 8,5 тысяч детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста с 3 до 7 лет», - сказал У.Садибеков.

На совещании в рамках обсуждения ключевых вопросов с докладами выступили руководитель департамента по контролю в сфере образования ЮКО Г.Амиртаева, директор школы-интерната для одаренных детей Казыгуртского района К. Курбанбаева, ветеран сферы образования Н.Байгутов, а также руководитель городского отдела образования г.Шымкент Ж.Тажиева и предложили пути решения некоторых существующих проблем.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил руководителям районных отделов образования активизировать работу и опубликовать рейтинг школ по области. Кроме того, поручено определить 10 лучших школ в области и организовать в селекторном режиме обмен опытом.

«Один из таких семинаров необходимо организовать со школой-гимназией им.Б.Момышулы, которая расположена в Мактааральском районе. За последние годы это учебное заведение стало популярным. Помимо этого, на сегодня в области насчитывается 76 тысяч учителей, которые читают лекции в школах и колледжах. Таким образом, мы должны поднять статус педагога, его социальное положение и оказать поддержку. Также необходимо обеспечить их жильём. Нам надо беречь и уважать учителей», - сказал в своем выступлении глава региона.