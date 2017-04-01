Аким ВКО поручил выяснить, сколько прибудет воды в Иртыш из Китая 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Во избежание повторения прошлогоднего внезапного перенаполнения Бухтарминского водохранилища во время весеннего паводка большим притоком воды Черного Иртыша с китайской стороны аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов поручил узнать паводковую ситуацию у соседей и будет ли снова большой приток воды у них, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не должны повторить прошлогодней ситуации, когда впервые за последние 50 лет уровень проектного заполнения Бухтарминского водохранилища был превышен, и пришлось принимать экстренные меры по сбросу», - напомнил аким области.

Кроме того, по его словам, «необходимо срочно выяснить, что сделано и какие ресурсы нужны Шульбинской ГЭС для реконструкции шлюза, чтобы эффективнее проводить водосброс в случае необходимости».

Напомним, ровно год назад в апреле Черный Иртыш, протекающий по территории Китая, вышел из берегов. Уровень воды в восточноказахстанских водоемах внезапно стал столь высоким, что воду пришлось аварийно сбрасывать сразу трем гидроэлектростанциям Восточного Казахстана. Обилие снега и проливные дожди усложняли прохождение весеннего паводка. Избежать подтопления большинства населенных пунктов, в том числе и Усть-Каменогорска, не удалось. Кстати, самым излюбленным видео тех дней в социальных сетях была вода Иртыша с живой рыбой на затопленных набережных Усть-Каменогорска.

Дополнили водную опасность не только большое количество выпавшего снега, но и проливные дожди в апреле-мае 2016 года.

В этом году объемы выпавшего снега вновь превышают среднестатистические нормы, по сравнению с прошлогодними объемами они выше в более чем полтора раза. Устойчивая плюсовая температура последних двух недель помогает интенсивному снеготаянию. Несколько часов назад службы ЧС передали штормовое предупреждение об ожидании проливных дождей и дождевого паводка.

Службы департамента по ЧС региона доложили акиму региона, что к прохождению первого этапа весеннего паводка, который начинается в эти дни, они готовы, с учетом прошлогоднего опыта.



