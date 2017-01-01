Аким Карагандинской области отчитался о восстановлении дома в Шахане после взрыва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков заявил о восстановлении жилого многоквартирного дома в Шахане, подъезд которого сильно пострадал от взрыва котла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Специализированная организация выдала заключение, что три подъезда этого дома пригодны к дальнейшей эксплуатации. Техническое состояние левого крыла разрушенного четвертого подъезда было оценено, как «ограниченно работоспособно и подлежит восстановлению», состояние правого крыла оценено, как аварийное и требующее демонтажа. Разбор завалов на сегодняшний день завершен. Проводится демонтаж свисающей конструкции четвертого подъезда. Сегодня мы первый этаж завершаем, остаются только подвальные помещения. И после этого перейдем к строительным работам с укреплением этого подъезда. Из 13 квартир этого подъезда, владельцам четырех квартир будет предоставлено жилье. Оставшиеся квартиры после ремонта и восстановления будут предложены жильцам для заселения обратно», - проинформировал аким.

«Что касается восстановления системы тепло- и водоснабжения, вне дома установлена модульная котельная, запуск теплоснабжения осуществили 7 января. Жильцы трех подъездов заселились обратно в свои квартиры», - рассказал Нурмухамбет Абдибеков.

Напомним, 1 января в поселке Шахан Карагандинской области в результате взрыва котла, автономной системы отопления, расположенной в подвале пятиэтажного дома, произошло обрушение подъезда. По информации акима, на месте ликвидации ЧС было оперативно организована работа соответствующего штаба, произведена эвакуация людей, для жителей дома были развернуты пункты обогрева, подготовлены места для временного проживания.

​«К сожалению, имеем девять погибших. ​С 4 по 6 января мы провели все мероприятия связанные с похоронами и панихидой по погибшим гражданам, два человека находятся с различными травмами в клинике травматологии. Состояние стабильное, удовлетворительное, с положительной динамикой», - пояснил глава региона.

Он проинформировал, что ​4 января был открыт частный благотворительный фонд помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС в поселке Шахан, средства которого направляются на оказание материальной помощи пострадавшим. На сегодняшний день выплачена материальная помощь в размере 9 млн тенге семьям погибших, а также двум пострадавшим на лечение. Один человек определяется, как правопреемник. После этого будет выплачена материальная помощь.

«​Создана комиссия по расследованию причин возникновения ЧС, департаментов внутренних дел возбуждено уголовное дело и проводятся соответствующие следственные мероприятия.​ Все вышеуказанные мероприятия проводятся в рамках утвержденного областного плана по ликвидации ЧС в поселке Шахан», - заверил аким.