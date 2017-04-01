Аким Карагандинской области инкогнито изучил цены в магазинах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Высокие цены на продукты возмутили акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, тайно прибывшего в супермаркеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О своей тайной поездке по продуктовым магазинам Ерлан Кошанов сообщил на аппаратном совещании. Как сообщили в пресс-службе акима области, от уполномоченных служб Ерлан Кошанов потребовал информировать его о реальных ценах, а не выдуманных для положительной отчетности.

«Те цены, которые вы мне здесь показываете - это земля и небо. Не надо самообманом заниматься. Красиво докладываете. Народ все видит. Создана рабочая группа, которая будет постоянно отслеживать реальные цены», - процитировала пресс-служба слова Ерлана Кошанова.



Аким области поручил принять меры, чтобы сдержать стоимость социально значимой продуктовой корзины. В свою очередь, заместитель акима области Шагурашид Мамалинов доложил, что планируются меры оперативного и системного характера. В рамках межрегиональной кооперации в середине мая ожидаются первые «зеленые караваны» с юга с овощами нового урожая.



«Каждую неделю будет приходить по пять фур с картофелем, капустой, морковью, свеклой. Поставки свежих овощей в основном распределят по социальным павильонам», - сообщил Шагурашид Мамалинов.



Ерлан Кошанов дал задание создать социальные ряды в супермаркетах областного центра и других городов области. Этот вопрос сейчас согласовывается с владельцами торгового бизнеса. Такие отдельные ряды должны появиться до конца апреля. Кроме того, 23 социальных павильона и коммунальный рынок в Караганде примет на свой баланс социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка». В дальнейшем количество социальных павильонов будет увеличено в два раза.



Планируется создать оптово-распределительный центр в Караганде для сбыта отечественной продукции. Строительство начнется в этом году, завершится в 2018 году.