Аким Ерлан Кошанов: Юбилей Казыбек би - праздник государственного масштаба 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Праздником государственного масштаба, а не отдельного региона назвал юбилейные торжества в честь 350-летия великого оратора Казыбек би аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Присутствуя на масштабном мероприятии в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района, Ерлан Кошанов поблагодарил бизнесменов и ряд организаций за то, что они преподнесли селу подарки в виде спортивной площадки, детского игрового комплекса и мемориального сооружения Казыбек би.

«В эти дни в Карагандинской области проходят широкомасштабные мероприятия в честь 350-летия общественного деятеля Казыбек би. Судя по проявленному интересу жителей, юбилей великого бия стал хорошим примером пропаганды культурного и духовного наследия нашего народа. Это показало и то, как работает программа «Туған жер», поскольку многие карагандинцы оказали реальную поддержку в организации празднования», - сказал Ерлан Кошанов.







Работает программа патриотической направленности «Туған жер» в Карагандинской области весьма эффективно. Сельчане не устают благодарить бизнесменов за вклад в благоустройство Егиндыбулака.

«350-летие Казыбек би - это не только праздник Карагандинской области и праздник отдельного жуза. Эти мероприятия имеют государственный масштаб», - выступил аким Ерлан Кошанов.

В настоящий момент в селе продолжается обширная музыкально-развлекательная программа.

Казыбек Кельдибекулы - великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы».

В течение еще трех месяцев планируется проведение различных международных конференций, республиканского конкурса жыршы-термеши, подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, посещение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи официальной делегацией Карагандинской области, поминальный ас. Ожидается премьера спектакля «Казыбек би» Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина, торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на которой представят чапан Қаз дауысты Қазыбек би, а также издание книги в двух томах. Состоится премьера документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое.