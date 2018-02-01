Аким Астаны рассказал, когда запустят лекгорельсовые трамваи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о развитии городского общественного транспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В активную фазу вступила реализация проекта легкорельсового трамвая от аэропорта до нового железнодорожного вокзала. Завершение строительства ожидается в конце 2019 года. Будет построена эстакадная линия протяжённостью 22,5 километра, включающая в себя 18 станций, 10 подземных, 8 наземных пешеходных переходов», - сказал градоначальник на отчётной встрече с населением.



По его мнению, появление легкорельсового трамвая снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру. Аким отметил, что по специальной программе также вводятся умные светофоры, правосторонние съезды, одностороннее движение, автобусные линии. За последние четыре года закуплено 740 новых комфортабельных автобусов, количество новых автобусов достигло 70%, введены новые маршруты.



«Мы видим, что несмотря на рост машин, у нас ситуация достаточно нормальная, у нас нет пробок 9,10 категории. В часы пик у нас есть небольшие проблемы. Но посудите сами, если 10 лет назад у нас было порядка 100 тысяч машин, сейчас - почти 400 тысяч. Поэтому большое внимание уделяется общественному транспорту (...) Ещё остаются жалобы на холодные старые автобусы. В прошлом году было куплено 380 автобусов, 200 уже на линиях, 180 - запускаем, в том числе в жилые массивы, где есть острые вопросы. Мы их все знаем», - заключил Асет Исекешев.