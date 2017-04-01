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Аким Астаны призвал возобновить традицию «чистой пятницы»

Аким Астаны призвал возобновить традицию «чистой пятницы»
11 Апреля 2017 13:30 234

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев на заседании призвал предприятия города возобновить традицию «чистая пятница», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Асет Исекешев призвал все организации и предприятия города приступить к благоустройству подведомственных территорий и возобновить добрую традицию «чистая пятница». Также в столице объявлено о традиционном экологическом месячнике, направленном на санитарную уборку территории. С 15 апреля по 15 мая в рамках субботников акиматами районов, городскими управлениями и коммунальными предприятиями предусматривается посадка 6750 деревьев, проведение экологических акций по санитарной очистке русел рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак.


Аким Астаны призвал возобновить традицию «чистой пятницы» 

По улицам Астаны запустят специализированные машины для санитарной очистки улиц, после чего коммунальными службами будет осуществлена мойка проезжих частей и тротуаров.

Также аким столицы отметил, что «начинается средний ремонт центральных улиц города, при этом для удобства горожан и гостей столицы будут приняты все меры по недопущения заторов».

В настоящее время в столице проводится ремонт дорог (в том числе ямочный) на центральных улицах города, близ аэропорта, вокзала, ботанического сада, около ЭКСПО и реконструкция проспекта Туран. В ходе данных работ количество пробок будет максимально уменьшено, обо всех работах водители будут заранее предупреждены, отмечается в сообщении.

Ключевые слова: Астана, Акимат,
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