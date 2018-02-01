Аким Астаны назвал трендом жалобы горожан на ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев дал старт двухдневному проекту Astana Innovations Challenge в рамках хакатона Open data, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основное направление проекта - создание технологий, решающих точечные проблемы.

«Наш хакатон называется Open data, сегодня мы начнем его с транспорта, социальных объектов, служб Казгидромета. Мы будем проводить хакатоны по конкретным практическим темам, одна из них - цифровизация ЖКХ, это тренд, который мы видим, читая и изучая жалобы горожан, значительное их количество идет в сторону ЖКХ. Три вопроса интересуют горожан: прозрачность тарифов, справедливость оплаты, мониторинг состояния домов, лифтов. И у нас есть видение, как их решить», - заверил аким.

Он пообещал также увеличить количество аналогичных хакатонов в текущем году, напомнив, что в прошлом их было 6.

«Цифровизация сейчас - это глобальный тренд, который обозначил Глава государства. И важная его часть - это smart city, потому что многие живут в городах, и Астана является одним из пилотных регионов для внедрения новых технологий. Мы взяли за основу европейскую модель, 6 направлений, комплексный подход. И в прошлом году многое было сделано для основы таких проектов», - отметил Исекешев.

Он подчеркнул, что в акимате имеется четкое видение по решению основных проблем, волнующих население столицы.

«Некоторые из них мы уже запустили - «Сергек», smart city и ряд других проектов. Но основной акцент будет сделан на этот год, в Правительстве идет постоянное обсуждение по smart-здравоохранению, smart-образованию, по транспортной системе. У нас есть четкое понимание, в этом году будет значительный прогресс», - добавил Исекешев.



